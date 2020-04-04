Карантин, долар і нафта: озвучена ціна бензину А-95 в квітні

До середини квітня ціни на бензин А-95 на автозаправках України можуть знизиться до 20-22 гривень за літр.

"Щодня мережі знижують ціну палива. Попереду зниження ще на 2-3 гривні за літр", – розповів в ефірі ObozTV директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

"Більш-менш впевнено можна говорити, що ціни будуть йти до коридору по бензину А-95 на рівні 20-22 гривні за літр протягом 7-10 днів", – уточнив експерт.

За його словами, на ціноутворення впливає ціла низка факторів, в тому числі падіння світових цін на нафту, пандемія коронавірусу COVID -19 , істотне падіння продажів палива в Україні та стабілізація курсу долара.

У цьому контексті Куюн зауважив, що останній фактор "має першорядне значення", оскільки за непрогнозованого зростання курсу долара "ніхто не розумів, що з ним буде". "Ринок заспокоївся, і тепер можна впевненіше прогнозувати", – сказав він.

Експерт повідомив про те, що "продажі палива сильно впали. У великих мережах до 40%, в менших – до 20%. Це означає прямо пропорційну втрату доходів цього бізнесу".

Одночасно з цим "постійні витрати цього бізнесу не знизилися", – підкреслив він. "Залишилися робочі місця, ніхто не звільнив їх від податків. Витрати зросли, тому що треба забезпечувати доставку персоналу на АЗС, плюс карантинні заходи – дезінфекція, установка захисних бар'єрів, захистів персоналу і клієнтів", – нагадав Куюн.

За його оцінками, через посилення карантинних заходів споживання палива в квітні може ще більше знизиться. В такому випадку "бізнесу будуть потрібні великі націнки, щоб утримати людей, утримати бізнес", – попередив експерт.

Як писав OBOZREVATEL:

28 березня Антимонопольний комітет України проаналізував ціни на бензин і прийшов до висновку, що вони завищені. Власників великих мереж АЗС викликали для дачі пояснень.

У США на ринку фізичної нафти ціни впали нижче нуля – виробники фактично платять споживачам, щоб вони забрали чорне золото.

З понеділка, 6 квітня, в Україні істотно посилюються карантинні заходи . Так, громадянам буде заборонено виходити на вулицю і відвідувати громадські місця без медичної маски.

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