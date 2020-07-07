В Україні можуть з’явитися нові податки: роз’яснення Железняка

Відео 18:55, 7.07.2020

Про нові податки, які можуть бути запроваджені в Україні, розповів член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Податкова амністія, нульова декларація – наскільки це реально?

На якому етапі можуть виникнути проблеми?

Чи може бути корисною для України індонезійська модель?

Хто повинен подавати нульову декларацію?

На ці запитання в ефірі телеканалу Obozrevatel TV відповів нардеп.

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