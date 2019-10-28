В Україні можуть подешевшати ліки: пацієнтські організації вийшли на мітинг

Виконавчий директор фонду "Пацієнти України" Інна Іваненко у прямому етері ObozTV прокоментувала новини про те, що в Україні можуть подешевшати ліки.

"Мова йде про законопроект 2089. І чому власне сьогодні паціентські організації вийшли під стіни Верховної Ради? У нас надто високі ціни на ліки, як в аптечній мережі, так і на ті ліки, які закуповує держава. Щоб подолати таку несправедливу ситуацію, власне і є ідеї, які закладені в законопроекті 2089. Там є два механізми: один механізм здешевлює ціни на ліки, які продаються в аптеках, інший механізм здешевлює ціни на високотехнологічні препарати, які можуть продаватися як в аптетак, так і в більшості своїй вони закуповуються за кошти державного бюджету", - заявила експерт.

За її словами, механізм паралельного імпорту у законопроекті 1230 на різні товари ВР вже проголосувала. Це стосується багатьох технологічних товарів, але у цьому переліку не передбачені ліки. Тому потрібно проголосувати окремий законопроект 2089, додала Іваненко.

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