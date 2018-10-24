В Україні лютує епідемія - Єрусалим став на бік Константинополя - Чубаров зірвав засідання комісії Україна-РФ - новини на ObozTV

В Україні лютує епідемія - Єрусалим став на бік Константинополя - Чубаров зірвав засідання комісії Україна-РФ - новини на ObozTV217Читати матеріал російською
В Україні лютує епідемія кору. Лише минулого тиждень занедужали майже 800 українців; 70% хворих – діти.
Єрусалимський патріархат став на бік Константинополя у конфлікті з РПЦ у питанні надання автокефалії Україні.
Народний депутат та голова Кримсько-татарського меджлісу Рефат Чубаров зірвав засідання українсько-російської комісії з питань Азовського моря.
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