В Україні легалізовують казино: але це вже не точно

В Україні після легалізації грального бізнесу ринок повинен буде ділитися на два сектори: масовий і казино, де ігри проводяться в межах одного приміщення.

Таку заяву зробив ймовірний глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю "Економічній правді".

Водночас він визнав, що має щодо цього питання визначений конфлікт інтересів, оскільки раніше сам займався гральним бізнесом.

"У мене залишається певний конфлікт інтересів, якого я не приховую, тому не хочу займатися вирішенням цього питання у команді. Ми про це домовилися з самого початку: я позначив, що цим питанням не займаюся. Однак розуміння, як цей ринок повинен працювати, у мене, звичайно, є", – заявив Гетманцев.

За його словами, після легалізації сегмент казино має бути дещо обмеженим.

"Якщо це казино, то повинні бути обмеження, наприклад, не менше рівня п'ятизіркових готелів. Щоб таке казино підтягувало розвиток всієї готельної галузі України. У той же час потрібно встановити жорсткі стандарти для п'яти зірок, не такі, як зараз. Друге – масові ігри, які мають бути обмежені за кількістю операторів. Ці оператори повинні працювати під жорстким контролем держави в системі електронного обліку кількості ставок", – прояснив він.

Гетманцев підкреслив, що вже найближчим часом варто чекати легалізації грального бізнесу, а займатися цим буде головний кандидат на посаду нового прем'єр-міністра Олексій Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що легалізує азартний бізнес в Україні. "Ми легалізуємо азартні ігри, а саме казино в п'ятизіркових готелях", – повідомив глава держави за підсумками спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом в Анкарі.

Будучи ще кандидатом у президенти Зеленський розповів, що готовий створити в нашій країні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть легалізовані проституція і гральний бізнес.

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