Як отримувати необхідний білок під час посту: поради дієтолога

Лікарка-дієтологиня Анна Мельничук у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим і Дениса Похили.

Вона прокоментувала, з яких продуктів можна брати рослинний білок.

"Це бобові – прекрасне джерело гарного рослинного білка. Нут, маш, сочевиця, квасоля різних видів. Але щодо бобових є певні нюанси. Якщо людина хоче отримати максимальний білок з цих продуктів – бажано замочити бобові. Тобто згадайте, як робили ваші бабусі, батьки. У нас вдома завжди стояла тарілочка, де мама замочувала квасолю. Ніхто ніколи не кидав квасолю у воду просто так. Вона повинна набрякнути, хоча б ніч, хоча б на 8 годин ви замочуєте бобові. Тоді це дозволить не так довго їх варити, щоб вони не так багато поживних речовин втрачали при термічній обробці, і це дозволить вам краще засвоїти даний білок. Без бобових людина не зможе нормально дотримуватися посту", - заявила дієтолог.

Про ці та інші новини дізнавайтеся з прямого ефіру ObozTV

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся