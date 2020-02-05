В Україні епідемія раку: нейрохірург-онколог
Нейрохірург-онколог Антон Шкіряк у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Бурчук Live" Алли Метлашевської та Олександра Лірчука.
"Якщо порівнювати Європу та Україну то ми по кількості поширення онкології на другому місці. І це при тому, що в Європі діагностика та скринінг якісніші, тому там онкологія виявляється частіше", - заявив онколог.
"Ми маємо понад 1 мільйон онкохворих в Україні, щороку ми виявляємо понад 140 тисяч онкохворих, більше 30 тисяч з них не доживають до кінця першого року після виявлення захворювання", - додав він.
За його словами, серед чоловіків перші позиції займає рак легенів та рак простати, а серед жінок - це рак молочної залози та колоректальний рак.
"У мене були пацієнти, які в житті не курили цигарок, але курили електронні цигарки. Тобто я з усією відповідальністю заявляю про те, що електронні цигарки також призводять до онкології", - заявив лікар.
Він також висловився щодо масштабів онкологічної ситуації в Україні
"Ми за п'ять років війни втратили понад 340 тисяч громадян у тилу. Це трагедія! І українська влада, на жаль. нічого не робить для покращення ситуації, а у нас епідемія! У нас був Чорнобиль, у нас жахлива екологія", - зазначив він.
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