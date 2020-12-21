В Україні до розгляду дійшли лише 25% звернень постраждалих від COVID-19 медиків

Мирослав Семенюк Відео 15:56, 21.12.2020
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