В Україні більше немає політики: блогер підвів підсумок передвиборних кампаній кандидатів в президенти

Історик та блогер Юрій Гудименко зазначив, що від початку президентськіх перегонів реальними претендентами на вихід до другого туру було щонайменш 5 кандидатів. Він вважає, що за останні 10 років, нинішні вибори стали найбруднішими і, за його словами, від цього бруду країна буде довго відмиватись. Гудименко наголосив, що будь-хто з переможців виборів, зайнявши посаду президента, не буде мати репутацію людини, яка перемогла чесно.

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