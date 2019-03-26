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В Україні більше немає політики: блогер підвів підсумок передвиборних кампаній кандидатів в президенти

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Історик та блогер Юрій Гудименко зазначив, що від початку президентськіх перегонів реальними претендентами на вихід до другого туру було щонайменш 5 кандидатів. Він вважає, що за останні 10 років, нинішні вибори стали найбруднішими і, за його словами, від цього бруду країна буде довго відмиватись. Гудименко наголосив, що будь-хто з переможців виборів, зайнявши посаду президента, не буде мати репутацію людини, яка перемогла чесно.

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Юрій Гудименко

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