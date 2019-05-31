В Угорщині оберуть запобіжний захід українському капітанові теплохода: Obozrevatel News

В Угорщині оберуть запобіжний захід українському капітанові теплохода

В Угорщині оберуть запобіжний захід українському капітанові теплохода, що протаранив екскурсійний човен на річці Дунай. Про це заявив заступник директора департаменту – начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич. Угорська поліція заарештувала українця ще вчора.

Тим часом до Будапешта прибувають родичі поранених та загиблих південно-корейських туристів, а уряд Південної Кореї надає угорцям необхідну допомогу, аби посилити спецоперацію. Сеул вже направив бригади рятівників та команду департаменту кризових ситуацій МЗС. 29 травня на річці Дунай затонув круїзний катер на борту якого перебували понад 30 туристів з Південної Кореї. Семеро людей - загинули. Ще понад двадцять - зникли безвісти. Рятувальники припускають, що трагедію спричинила злива і сильна течія Дунаю.

Обвал шахти: заява Міненерговугілля

Гірники, які загинули в шахті на Львівщині, не мали перебувати в тій частині копальні, де сталася трагедія. Саме так під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун. За його словами, попередні висновки щодо причин виникнення цієї аварії вже є, однак експертна комісія свій остаточний висновок ще не надала. Ймовірно, обвалилася покрівля. Нагадаємо, нещасний випадок стався на шахті 29 травня. Загинули двоє гірників.

Основна версія аварії вертольоту

Основною версією аварії військового вертольота Мі-8 у Рівненській області є технічна несправність. Про це повідомили у військовій прокуратурі. Сьогодні зранку бортові самописці гелікоптера відправили у столицю для розшифровки. За інформацією правоохоронців - у грудні 2018-го року вертоліт - проходив перевірку. Нагадаю, в ніч на 30 травня на Рівненщині розбився військовий гелікоптер Мі-8. Загинули четверо членів екіпажу.

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