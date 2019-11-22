В СТБ образилися на правду: відео з критикою програми ''Таємниці ДНК'' заблокували в YouTube

Відео з відео-блогом "Рекаперка Крапівіна", який Юлія Крапівіна робить на замовлення сайту "Детектор-Медіа" був заблокований сервісом відео-хостингу YouTube за скаргою StarLight Digital (підрозділ медіахолдингу StarLightMedia).

У випуску Крапівіна критикує нову програму "Таємниці ДНК" на каналі СТБ (входить до StarLightMedia), ілюструючи свої слова фрагментами відео з програми. Відео "Детектора медіа" було заблоковано через день після публікації влогу на вимогу StarLight Digital як правовласника контенту "Таємниці ДНК". Правовласник поскаржився на нібито порушення авторських прав у влозі "Детектора медіа".

Наразі випуск програми доступний на сторінці "Детектор Медіа" у Facebook, а сам сайт подав апеляцію на рішення про блокування та очікує на відповідь від відеоплатформи.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

Долучайтесь до нашої Viber-спільноти "О, Крапівіна!

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!