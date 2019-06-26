В Станиці Луганській почалося розведення сил: подробиці від військового експерта

В Станиці Луганській 26 червня відбувся перший етап відведення українських підрозділів.

Окупанти повідомили, що нібито також відводять війська т.зв. "ЛНР". За процесом спостерігає моніторингова місія ОБСЄ.

Детальніше про розведення сил і засобів уздовж лінії розмежування – експерт з військових питань Владислав Селезньов.

"У першу чергу від обстрілів противника страждають мирні мешканці. Тому розведення дає підстави сподіватися, що безпека мирних мешканців буде забезпечена", – каже експерт.

Втім, за його словами, в разі необхідності українська армія може "досить оперативно" повернутися на залишені позиції.

"Щоб убезпечити а) мирне населення і б) військовий персонал, який виконує завдання на першій лінії оборони", – пояснює Селезньов.

Більше про ситуацію на Донбасі дізнайтеся з цього випуску Підсумків на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!