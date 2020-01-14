В США визначились з претендентами на ''Оскар''

У понеділок, 13 січня, був оприлюднений шорт-лист кандидатів на премію "Оскар", щорічно присуджується Американською академією кінематографічних мистецтв і наук.

За кількістю номінацій лідирує психологічний трилер "Джокер" - він висунутий в 11 категоріях. У категорії "кращий фільм" "Джокер" змагається з біографічним фільмом "Ford проти Ferrari", мафіозної сагою "Ірландець", трагікомедією "Кролик Джоджо", американської класикою "Маленькі жінки", сімейної мелодрамою про розлучення "Шлюбна історія", історичним "1917 ", який 6 січня отримав премію" Золотий глобус " , комедійної драмою" Одного разу в ... Голлівуді "і переможцем Канн-2019" Паразити " .

На звання кращого режисера претендують Пон Чжун Хо ( "Паразити"), Квентін Тарантіно ( "Одного разу ... в Голлівуді"), Мартін Скорсезе ( "Ірландець"), Тодд Філліпс ( "Джокер") і Сем Мендес ( "1917"). У номінації "кращий актор" - Хоакін Фенікс ( "Джокер"), Адам Драйвер ( "Шлюбні історії"), Леонардо ді Капріо ( "Одного разу ... в Голлівуді"), Антоніо Бандерас ( "Біль і слава"), Джонатан Прайс ( " два тата "). За нагороду в категорії "краща актриса" змагаються Скарлетт Йоханссон ( "Шлюбні історії" ), Синтія Еріво ( "Гаррієт"), Шарліз Терон ( "Скандал"), Рене Зеллвегер ( "Джуді"), Сірша Ронан ( "Маленькі жінки") .

Спостерігачі одразу порахували, скільки номінацій отримав стрімінговий сервіс Netflix. Його результати вже кілька років (з 2015 року, коли компанія почала виробляти оригінальні повнометражні фільми) порівнюють з успіхами традиційних голлівудських кіновиробників, які відзначають столітні ювілеї. Крім того сервіс бореться з традиційними кінотеатрами, стверджуючи, що повинен мати право показувати фільми на своїй платформі одночасно з прем'єрами або не сильно пізніше.

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