В США стурбовані новою ціллю Путіна
Росія взяла нову ціль для того, щоб забезпечити розкол у Європі. Цього разу Кремль має намір перешкодити інтеграції Балкан із Заходом.
Таку думку висловив спецпредставник США у справах Західних Балкан Метью Палмер, передає "Голос Америки". Він додав, що РФ хоче організувати нестабільність у регіоні.
"Нас турбують наміри Росії щодо Західних Балкан", – сказав Палмер після візиту в Болгарію.
Він додав, що Москві вигідний розкол, хаос і недовіра в регіоні, що вона й намагається реалізувати.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній глава МЗС України Павло Клімкін назвав наступну мету Путіна в Україні після Донбасу.
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