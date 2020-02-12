Головна Новини
12 лютого • оновлено в 18:46
МоваЯзык
МедОбоз Головна

В США стурбовані новою ціллю Путіна

267
Читати матеріал російською

Росія взяла нову ціль для того, щоб забезпечити розкол у Європі. Цього разу Кремль має намір перешкодити інтеграції Балкан із Заходом.

Таку думку висловив спецпредставник США у справах Західних Балкан Метью Палмер, передає "Голос Америки". Він додав, що РФ хоче організувати нестабільність у регіоні.

"Нас турбують наміри Росії щодо Західних Балкан", – сказав Палмер після візиту в Болгарію.

Він додав, що Москві вигідний розкол, хаос і недовіра в регіоні, що вона й намагається реалізувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній глава МЗС України Павло Клімкін назвав наступну мету Путіна в Україні після Донбасу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Бурчук LIVE
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини