В США стурбовані новою ціллю Путіна

Росія взяла нову ціль для того, щоб забезпечити розкол у Європі. Цього разу Кремль має намір перешкодити інтеграції Балкан із Заходом.

Таку думку висловив спецпредставник США у справах Західних Балкан Метью Палмер, передає "Голос Америки". Він додав, що РФ хоче організувати нестабільність у регіоні.

"Нас турбують наміри Росії щодо Західних Балкан", – сказав Палмер після візиту в Болгарію.

Він додав, що Москві вигідний розкол, хаос і недовіра в регіоні, що вона й намагається реалізувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній глава МЗС України Павло Клімкін назвав наступну мету Путіна в Україні після Донбасу.

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