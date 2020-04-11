У США пік епідемії коронавірусу: ситуація в Техасі
В Італії кілька днів поспіль зменшується кількість нових випадків зараження коронавірусом. Водночас фахівці стверджують - Європа ще не дійшла піку і карантин послаблювати не варто.
Епіцентр пандемії на тепер перемістився до Сполучених Штатів. Нагадаємо, там 468 тисяч інфікованих, 16,5 тисяч осіб загинули. З вуст президента Америки сьогодні прозвучало, що в США наразі - пік захворюваності на коронавірус. Які настрої у американців - розпитаємо в Оксани Фіяло, жительки Техасу.
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