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11 квітня • оновлено в 18:01
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У США пік епідемії коронавірусу: ситуація в Техасі

1.5т
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В Італії кілька днів поспіль зменшується кількість нових випадків зараження коронавірусом. Водночас фахівці стверджують - Європа ще не дійшла піку і карантин послаблювати не варто.

Епіцентр пандемії на тепер перемістився до Сполучених Штатів. Нагадаємо, там 468 тисяч інфікованих, 16,5 тисяч осіб загинули. З вуст президента Америки сьогодні прозвучало, що в США наразі - пік захворюваності на коронавірус. Які настрої у американців - розпитаємо в Оксани Фіяло, жительки Техасу.

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Теми
Підсумки Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Коронавірус
Місце
США
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