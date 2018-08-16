В Совфеде РФ пригрозили войной с НАТО в Украине

Член комитета Совета Федерации Российской Федерации по международным делам Олег Морозов нервно отреагировал на вероятность захода кораблей НАТО в украинскую акваторию Азовского моря и заявил, что это будет возможно лишь в случае объявления войны России.

Более того, он нагло заявил, что страна-агрессор ни при каких условиях не позволит Альянсу разместить свои суда в Азовском море. Угрожающую речь Морозов произнес в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1"