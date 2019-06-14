В Совфеде РФ подняли панику из-за прорыва ВСУ

В Совфеде РФ подняли панику из-за прорыва ВСУ432Читати матеріал російською
Новость о том, что украинским военным удалось взять под контроль всю Марьинку, вызвала небывалый ажиотаж в России. Официальные представители страны-агрессора буквально взорвались наглыми угрозами в адрес Украины.
В частности, такую риторику озвучил член Совета федерации России Олег Морозов в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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