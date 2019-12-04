В СБУ заборонили святкувати Новий рік: наказ Баканова

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заборонив співробітникам разом святкувати свята, зокрема і Новий рік, щоб "уникнути дискредитації органу і з міркувань особистої безпеки".

Із відповідним документом, як повідомляє в Facebook журналіст Юрій Бутусов, всіх ознайомили під розпис.

"Із метою недопущення дискредитації, а також для власної безпеки керівникам підрозділів заборонити проведення святкових заходів поза місцем постійної дислокації. УВБ (Управлінню внутрішньої безпеки) забезпечити контроль за виконанням цієї вказівки. Про випадки порушення доповідати заступникам голови СБУ", – йдеться в листі.

"Тобто, офіцерам, яким довірено вищі державні секрети, допуски до держтаємниці, керівництво СБУ не довіряє разом бухати на Новий рік, а то раптом вони цим дискредитують спецслужбу. Вибачте, а з якого дива, люди, які живуть і працюють пліч-о-пліч, не мають права разом святкувати в свій вільний час?" – обурився Бутусов.

"Шановний Іване Баканов, накази, які не можна віддавати колективу "95-го кварталу", не варто віддавати і колективу СБУ. Сподіваюся, це ганебне рішення буде негайно скасовано, а всіх, хто вам таку нісенітницю підсунув на підпис і погодив, треба викинути стусаном за двері. Ну або давайте йти до кінця – заборонимо в СБУ не тільки Новий рік, а й травневі свята. З цього наказу вийде чудовий естрадний номер "95-го кварталу" – буде дуже смішно, безсумнівно", – додав журналіст.

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