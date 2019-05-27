В России случилось новое ЧП с ракетой

В понедельник, 27 мая, в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк, ударила молния. Чрезвычайное происшествие случилось сразу после пуска.

Удар молнии пришелся в ракету примерно спустя 10 секунд после ее отрыва от земли, сообщает пропагандистский ресурс "Звезда".

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