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В России случилось новое ЧП с ракетой

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В понедельник, 27 мая, в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк, ударила молния. Чрезвычайное происшествие случилось сразу после пуска.

Удар молнии пришелся в ракету примерно спустя 10 секунд после ее отрыва от земли, сообщает пропагандистский ресурс "Звезда".

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