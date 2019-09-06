В Польщі затримали українців за погрози у вбивстві

У Польщі затримали трьох громадян України, які погрожували вбивством під час урочистих заходів до 80-ї річниці Другої світової війни в Варшаві.

Про це повідомляє RMF 24. Двох чоловіків і жінку допитали і відпустили без висунення звинувачень.

Причиною для затримання стало відео, на якому українці зі зброєю в руках погрожували здійснити напад у Варшаві під час урочистостей. Правоохоронцям вдалося встановити особи героїв ролика.

Відзначається, що співробітники контртерористичної поліції провели спецоперацію і прибули з обшуком до квартири українців. За місцем проживання вилучили зброю, яка виявилася не вогнепальною.

Самі ж затримані, коментуючи свій "фільм", заявили, що це був звичайний жарт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ресторан у польській Гдині потрапив у скандал через ксенофобське щодо українців оголошення про роботу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!