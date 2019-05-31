В політичному дрес-коді дрібниць не буває: експерт з етикету пояснила знаки в одязі Зеленського

Експерт з етикету та протоколу Наталія Адаменко зазначила, що президент України Володимир Зеленський, під час зустрічі із міністрами закордонних справ Франції та Німеччини Жан-Івом Ле Дріаном та Хайко Маасом був вдягнений не за протоколом, проте, припустила, що темний колір його сорочки міг символізувати траур, в якому знаходився президент країни через загибель українських гірників на копальні в Львівській області.

Ще один символ, закатані рукави сорочки, на її думку, могли означати те, що він наполегливо працює, але разом із тим наголосила, що протокол, зокрема дипломатичний, це дуже важлива річ, яку ще ніхто не відміняв.

Вона не певна того, що таке вбрання Зеленського може якимось чином вплинути на враження іноземних дипломатів від зустрічі з українським лідером. На її переконання, глави європейських зовнішньополітичних відомств, люди толерантних та демократичних поглядів. До того ж, іноземні гості мають зустрічі з іншими представниками української влади, що може їх переконати в тому, що, все таки, дрес-коду в Україні дотримуються.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!