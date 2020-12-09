В передозуванні Алібасова "Віагрою" звинуватили мавпу

Софія Ковнір Відео 18:10, 9.12.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

У США схвалили санкції проти "Північного потоку-2": Україна назвала новину "бомбою"

Кримчани оприлюднили фото висохлого водосховища, що живило Сімферополь

Арестович про близькі до Медведчука телеканали: вони не є нашими ворогами

"Слуга" Герман "забув" задекларувати британську фірму на мільйони фунтів – ЗМІ

В Україні показали мінометний комплекс, здатний наводитися на ціль автоматично. Фото та відео