В окупованому Луганську вибухнув газ: очевидці зняли НП на відео

Дар'я Дурова Відео 23:46, 15.02.2021

У Луганську 15 лютого вибухнув і загорівся ділянку на газорозподільному вузлі. Очевидці зняли пожежа поблизу, а також показали, як заграва від вогню було видно в місті.

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