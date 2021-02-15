В окупованому Луганську вибухнув газ: очевидці зняли НП на відео

У Луганську 15 лютого вибухнув і загорівся ділянку на газорозподільному вузлі. Очевидці зняли пожежа поблизу, а також показали, як заграва від вогню було видно в місті. У Луганську 15 лютого вибухнув і загорівся ділянку на газорозподільному вузлі. Очевидці зняли пожежа поблизу, а також показали, як заграва від вогню було видно в місті. У Луганську 15 лютого вибухнув і загорівся ділянку на газорозподільному вузлі. Очевидці зняли пожежа поблизу, а також показали, як заграва від вогню було видно в місті.