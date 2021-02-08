В Одесі через ожеледь обледеніли сходинки

Таша Адамович Відео 21:24, 8.02.2021 Оновлено: 21:27, 8.02.2021

В Україні на всій території погіршилися погодні умови. Через змішані опади в Одесі обмерзли поверхні. Через кригу на сходинках люди не могли втриматися на ногах.

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