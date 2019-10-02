''В обов'язки прес-секретаря функції охорони не входять'': екс-прес-секретар президента України

Генеральний директор інформаційної агенції "Інтерфакс-Україна", колишній заступник голови Адміністрації президента України, прес-секретар президента України у прямому ефірі програми "О, Крапівіна!" розповів про те, що відбувається за лаштунками президентських прес-конференцій і про те, хто контролює поведінку прес-секретарів перших осіб держав.

Він пригадав про те, як другий президент України Леонід Кучма у перші роки свого правління не любив відповідати на незручні питання та зізнався в тому, як вдалося подолати його спротив.

Мартиненко висловив свою думку на те, як і чому виник нинішній конфлікт навколо прес-секретарки Володимира Зеленського Юлії Мендель та як його можна було б уникнути.

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