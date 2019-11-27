В Лондон, чартером, за кредитом | Альо, гараж! REBOOT #331
195
І знову скандал, і знову пов'язаний з “казенними грошима”, і знову за участю Голови Уряду пана Гончарука.
Цього разу Прем'єра “схопили” на любові до розкішного життя. Там така історія.
Днями Олексій Гончарук, злітав до Англії. Аби там, в Лондоні, у тамтешніх пацанів, виклянчити порцію грошенят в якості кредиту. Ну за старою українською традицією.
І таки виклянчив. Десь понад 900 мільйонів євро. Збільшивши наш зовнішній борг на мільйон баксів. Але найцікавіше тут ось що…
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Альо, гараж! Reboot" на сайті "OBOZREVATEL".
0
1
0
0
1
2
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы