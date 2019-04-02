В Києві загорівся бізнес-центр: Obozrevatel News о 12:00 від 02.04.2019

В Києві загорівся бізнес-центр

У Києві сталася пожежа біля метро "Бориспільська". За попередніми даними, загорілася будівля п'ятиповерхового бізнес-центру. Там вели будівельні роботи. Є четверо потерпілих. Ще до прибуття рятувальників медики госпіталізували одну людину з отруєнням чадним газом.

Жорсткі обмеження після теракту

У Новій Зеландії парламент збирається запровадити жорсткі обмеження, що стосуються вільного користування зброєю. А усе, через теракт у місті Крайстчорч, де минулого місяця загинули півсотні людей.

Ситуація на кордоні із Мексикою

Закрити кордон з Мексикою пригрозив Президент США ДональТрамп. Таким чином американський глава хоче побороти нелегальну міграцію та наркоторгівлю. У Мексиці висловили занепокоєння Жителі прикордонних районів, чий достаток залежить від туристів з Америки, впевнені – це завдасть удару по економіці їхньої країни.

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