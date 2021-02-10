В Києві показали роботу снігоплавильної техніки

Obozrevatel Відео 13:55, 10.02.2021 Оновлено: 14:59, 10.02.2021

У Києві комунальна техніка працює цілодобово, очищуючи місто від снігу. Залучили до роботи і мобільну снігоплавильну установку TRECAN 60-PD, яка була закуплена у 2018 році. За годину автомобіль може переробити 60 тонн снігу в рідину.

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