В Києві COVID-19 фіксують у школах і дитсадках щодня, але їх не закриватимуть, – Рубан

Щодня в Києві реєструється 10-15 нових випадків зараження коронавірусом у дитячих садках і школах.

Але наразі питання про закриття на карантин дошкільних і шкільних закладів столиці не розглядається. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів начальник Головного Управління Держпродспоживслужби в м. Києві Олег Рубан.

За його словами, показники Києва щодо захворюваності на COVID-19 на сьогодні повністю відповідають епідеміологічним стандартам мегаполісу, для якого характерна велика кількість населення і міграція.

Чиновник повідомив, що нові випадки зараження фіксуються і в дитячих колективах, але у столиці вживаються відповідні профілактичні заходи задля попередження розповсюдження хвороби.

Зокрема, йдеться про вчасне ізолювання хворих дітей, а також контактних осіб, тестування, дезіфекцію та інше. "Якщо цих заходів вживати правильно і своєчасно, ми подолаємо коронавірус і не потрапимо до помаранчевої зони", – наголосив Рубан.

Повну версію бліцінтерв’ю з Олегом Рубаном скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, Київ незмінно лідирує серед інших міст України за показниками захворюваності на коронавірус. Так, 7 вересня у столиці було виявлено 235 нових хворих. Загалом у місті більше 15,5 тисяч підтверджених випадків зараження.