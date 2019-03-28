МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

В Ізраїлі оголосили ''червону тривогу'': проведення ''Євробачення'' під загрозою зриву

156Читати матеріал російською

На півдні Ізраїлю спрацювали сирени тривоги після тривалої перерви в обстрілі з сектором Гази. Після спрацьовування сирен повітряної тривоги військові ідентифікували запуск однієї ракети із сектора Гази по ізраїльській території.

25 березня ізраїльські війська почали наносити удари по сектору Гази, після пуску ракети із сектора Гази по центральній частині Ізраїлю.

Раніше повідомлялось, що проведення конкурсу "Євробачення-2019", який має відбутися у травні у Тель-Авіві, знаходиться під загрозою зриву.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVEЕфіри Oboz TVПряма трансляція

Новини

Всі новини