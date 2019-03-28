В Ізраїлі оголосили ''червону тривогу'': проведення ''Євробачення'' під загрозою зриву

На півдні Ізраїлю спрацювали сирени тривоги після тривалої перерви в обстрілі з сектором Гази. Після спрацьовування сирен повітряної тривоги військові ідентифікували запуск однієї ракети із сектора Гази по ізраїльській території.

25 березня ізраїльські війська почали наносити удари по сектору Гази, після пуску ракети із сектора Гази по центральній частині Ізраїлю.

Раніше повідомлялось, що проведення конкурсу "Євробачення-2019", який має відбутися у травні у Тель-Авіві, знаходиться під загрозою зриву.

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