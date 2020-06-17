В Івано-Франківську посилюють карантин: коментар мера

Відео 15:39, 17.06.2020

На Івано-Франківщині посилюють карантин, зокрема, закривають спортивні зали та фітнес-центри, а також заклади культури. За даними РНБО, в Івано-Франківську за останню добу зафіксували 43 випадки захворювання на коронавірус. За весь час пандемії в місті було 1809 підтверджених випадків.

В ефірі ObozTV міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків поділився інформацією про поточну ситуацію в місті.

Коментувати
Відео

Дивіться також

У Києві поліцейський покарав водія за кинутий недопалок і став героєм мережі. Відео

Оставьте Порошенко в покое: трусливые шакалы набросились стаей на одного

Порошенка можуть арештувати в день похорону батька: адвокат виступив із заявою

До України прибула партія військової допомоги від США. Фото нових Javelin

Нардеп Юрчишин сказав, як "Слуга народу" зібралася повернути в Крим воду