В Івано-Франківську посилюють карантин: коментар мера

На Івано-Франківщині посилюють карантин, зокрема, закривають спортивні зали та фітнес-центри, а також заклади культури. За даними РНБО, в Івано-Франківську за останню добу зафіксували 43 випадки захворювання на коронавірус. За весь час пандемії в місті було 1809 підтверджених випадків.

В ефірі ObozTV міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків поділився інформацією про поточну ситуацію в місті.

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