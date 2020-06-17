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17 червня • оновлено в 15:47
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В Івано-Франківську посилюють карантин: коментар мера

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На Івано-Франківщині посилюють карантин, зокрема, закривають спортивні зали та фітнес-центри, а також заклади культури. За даними РНБО, в Івано-Франківську за останню добу зафіксували 43 випадки захворювання на коронавірус. За весь час пандемії в місті було 1809 підтверджених випадків.

В ефірі ObozTV міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків поділився інформацією про поточну ситуацію в місті.

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Теми
Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Карантин в Україні
Місце
Україна Івано-Франківськ
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