В Італії почав вивергатися вулкан Етна

Софія Закревська Відео 00:06, 17.02.2021

У вівторок, 16 лютого, на Сицилії (Італія) активізувався вулкан Етна. Через виверження аеропорт Катанії тимчасово призупинив роботу.

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