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24 лютого • оновлено в 16:06
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В Італі паніка через коронавірус

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В Італії почалася паніка через стрімке поширення в країні китайського коронавірусу COVID-19.

У декількох муніципалітетах ввели обмеження на пересування, зі свого боку люди почали розкуповувати в аптеках маски. Водночас українські заробітчани не знають, як повернутися додому, побоюючись цькування на батьківщині. Про це повідомляє "Страна".

"У Падуї та Мілані почалася паніка – мало того, що коронавірус прийшов в Італію і вже вбиває, так ще й не зрозуміло, як заразився пенсіонер, який помер нещодавно, адже він не контактував з іншими хворими й не подорожував. У нас в Ломбардії всі розмови тільки про це, люди в шоці", – зізналася українка Галина Сівак, яка живе неподалік від Мілана.

За її словами, лікарня, де помер літній італієць, закрита і буде евакуйована. Крім цього, на півночі країни на два тижні оголосили карантин – закривають школи, бари та інші громадські місця в десятці міст і селищ. Також скасовують всі масові заходи, а місцева влада закликала людей не виходити з будинків.

Як повідомив українець Андрій Ярмак, котрий працює у продовольчій і сільськогосподарській організації ООН у Римі, ще ввечері в п'ятницю, 21 лютого, в Італії було 16 заражених, а менш ніж за добу кількість інфікованих значно зросла – до 60.

"Італія тепер найбільш уражена коронавірусом країна Європи і швидко наздоганяє Гонконг і Сінгапур. За темпами поширення вона на третьому місці у світі після Китаю і Південної Кореї. І тут всі цілуються, такі традиції вітання і прощання. Я вже бачу місцевих у масках навіть у Римі", – висловив побоювання Ярмак.

Інші українці в Італії теж зазначають, що за останню добу паніка охопила не тільки жителів "заражених" регіонів, але і решту країни. Громадяни змітають маски в аптеках.

Деякі наші заробітчани вже збираються в Україну, щоб перечекати спалах вірусу. Але водночас вони й справді побоюються обструкції, схожої на ту, яку влаштували евакуйованим із Уханя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії різко спалахнула епідемія зараження китайським коронавірусом COVID-19 – за останній час було підтверджено 34 нові випадки, а загальна кількість хворих досягла 113.

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