В Ірані все спокійно: експерт-міжнародник по скайпу з Тегерану

Експерт з міжнародних питань Андрій Бузаров у прямому етері ObozTV по скайпу з Тегерану відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував катастрофу українського літака в Ірані та ситуацію в регіоні.

"Я приїхав сюди для участі у міжнародній конференції, де були присутні і представники міністраств Ірану, і представники інших країн. І я якраз мав летіти восьмого числа, але через трагедію я вже не вилечу за допомогою МАУ (авіакомпанія офіційно повідомила про скасування усіх рейсів в Іран - ред.). А з точки зору ситуації у регіоні, то після поховання Сулеймані, яке я бачив на власні очі з далеку, але не був присутнім, оскільки там також загинули люди, то ситуація спокійна. Іранці протягом багатьох років живуть у стані можливої війни зі США, тому для них ця ситуація не нова і є звичною. А от для мене, чесно кажучи, ситуація нова. І я от вчора давав коментар, де був впевненим, що відповіді Ірану не буде, але вона відбулася, і це все змінило", - зазначив Бузаров.

Зараз досить важко передбачити, як діятимуть США та Іран у найближчі дні, додав він.

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