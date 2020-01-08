В Ірані впав український літак: є загиблі

Начальник школи льотчиків-випробувальників Михайло Лампік у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини про те, що в Ірані впав український літак. За офіційною інформацією є загиблі. Основна версія слідства - це загоряння двигуна.

"На скільки я знаю, екіпаж був досвідчений. Ніде в ЗМІ немає доповідей екіпажу. Якби це була відмова двигуна, що є імовірною причиною, вони мали би про це доповісти. Так, не можна виключити інформацію, що літак був збитий, але потрібно дочекатися результатів дослідження чорних скриньок. І тільки після цього можна робити якісь висновки", - заявив Лампік.

Він додав, що взагалі ракети та безпілотники на висотах, на яких знаходився літак, літають, але зараз не можна 100% говорити про точні причини катастрофи.

Президент України назвав аварію страшною звісткою та додав, що українське посольство уточньоє інформацію щодо причин аварії. Він перервав свій візит до Оману.

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