В Грузии растоптали портрет Путина

В Грузии растоптали портрет Путина1.1т Читати матеріал російською
Во время протестов в Батуми (Грузия) демонстранты растоптали на площади огромный баннер с портретом президента России Владимира Путина.
Как сообщает Interpressnews, 11 июля в гостинице "Шератон" в Батуми проходит конференция "Восточное партнерство", на которой выступают президент Грузии Саломе Зурабішвілі и президент Совета Европы Дональд Туск .
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