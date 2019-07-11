Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

В Грузии растоптали портрет Путина

1.1т Читати матеріал російською

Во время протестов в Батуми (Грузия) демонстранты растоптали на площади огромный баннер с портретом президента России Владимира Путина.

Как сообщает Interpressnews, 11 июля в гостинице "Шератон" в Батуми проходит конференция "Восточное партнерство", на которой выступают президент Грузии Саломе Зурабішвілі и президент Совета Европы Дональд Туск .

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини