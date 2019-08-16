В Госдуме потребовали от Украины благодарности за войну

В Госдуме потребовали от Украины благодарности за войну199 Читати матеріал російською
Депутат нелегитимной Госдумы Леонид Калашников цинично заявил, что если бы Россия не вторглась на Донбасс, то там якобы погибли бы не десятки тысяч, а миллионы людей.
Кроме того, он назвал кремлевских оккупантов "миротворцами", которые помогают сепаратистам оружием. Наглый спич депутат страны-агрессора озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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