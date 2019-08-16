В Госдуме потребовали от Украины благодарности за войну

Депутат нелегитимной Госдумы Леонид Калашников цинично заявил, что если бы Россия не вторглась на Донбасс, то там якобы погибли бы не десятки тысяч, а миллионы людей.

Кроме того, он назвал кремлевских оккупантов "миротворцами", которые помогают сепаратистам оружием. Наглый спич депутат страны-агрессора озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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