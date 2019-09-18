В Госдуме открестились от "Л/ДНР" в РФ

В Госдуме открестились от "Л/ДНР" в РФ46 Читати матеріал російською
Россия не может думать о включении террористических "Л/ДНР" в свой состав, поскольку является гарантом Минских соглашений и еще не исчерпала все их возможности нормализации ситуации на Донбассе.
Такое заявление озвучил депутат нелегитимной Госдумы Константин Затулин в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", комментируя слова главаря "ДНР" Дениса Пушилина о готовности "интеграции" в Россию.
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