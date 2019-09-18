В Госдуме опозорились фейком о "тысячелетней России"

Депутат нелегитимной Госдумы Константин Затулин опозорился в прямом эфире из-за незнания истории.

Он назвал Россию государством с тысячелетней историей, хотя Московской царство появилось на карте мира только в конце XV века. Конфуз произошел в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Одиозный политик страны-агрессора пытался унизить Украину, но оскандалился сам.

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