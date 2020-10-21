У "Голосі" оцінили виступ Зеленського як суперечливий і заявили про піар

Народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Юрчишин під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV прокоментував звернення президента Володимира Зеленського до Верховної Ради. Зокрема, він звернув увагу на те, що президент висловлював суперечливі позиції.

Поїздку народних депутатів від "Слуги народу" на Донбас він кваліфікував як "піар і лише піар". У цьому контексті він нагадав, що представники опозиції Роман Костенко, Роман Лозинський, Сергій Рахманін "щойно повернулись із передової". Представники інших фракцій також періодично відвідують передову, зазначив він.

На його думку, поїздка 120 нардепів переслідувала мету показати виборцям, що "цій команді не байдужа передова".

За словам Юрчишина, цей захід не принесе користі жителям Донбасу. Щодо допомоги військовим, то він додав, що якісне забезпечення їхніх бюджетних потреб було б кращим за візит нардепів.