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В Європі, але не в ЄС: де Янукович ховає свої заощадження

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В Європейському Союзі продовжили санкції проти "клану" президента-втікача Віктора Януковича, однак більша частина його грошей перебуває в банках Швейцарії.

Про це повідомляє DW. Відзначається, що в країнах ЄС залишилося дуже мало грошових активів Януковича. У Швейцарії ж відзвітували про значні цифри.

"У Федеральному відомстві юстиції назвали суму в 145 мільйонів франків. Найбільша сума коштів належить, як випливає з документів у судовому реєстрі, Юрію Іванющенку – 72 мільйони франків", відзначає видання. У Швейцарії помічений також рахунок регіонала Юрія Єфремова.

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