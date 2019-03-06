В Європі, але не в ЄС: де Янукович ховає свої заощадження

В Європі, але не в ЄС: де Янукович ховає свої заощадження247Читати матеріал російською
В Європейському Союзі продовжили санкції проти "клану" президента-втікача Віктора Януковича, однак більша частина його грошей перебуває в банках Швейцарії.
Про це повідомляє DW. Відзначається, що в країнах ЄС залишилося дуже мало грошових активів Януковича. У Швейцарії ж відзвітували про значні цифри.
"У Федеральному відомстві юстиції назвали суму в 145 мільйонів франків. Найбільша сума коштів належить, як випливає з документів у судовому реєстрі, Юрію Іванющенку – 72 мільйони франків", – відзначає видання. У Швейцарії помічений також рахунок регіонала Юрія Єфремова.
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