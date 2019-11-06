В Європарламенті українським депутатам порадили звернутися до психолога: екс-народний депутат про роботу попередньої Ради

Анна Романова, народний депутат VIII скликання, колишня заступниця мера Чернігова, що потрапила до Верховної Ради за списками партії "Самопоміч" та яка свого часу входила до списку 28-ти осіб, які не прогуляли жодного пленарного засідання Верховної Ради, розповіла про те як вона почувалась за стінами українського парламенту, сприймала образливі порівняння та чим займалась під час блокування трибуни.

Вона також розповіла, чому підтримує легалізацію казино та чим вони відрізняються від численних залів з ігровими автоматами, які, за її словами, наносять шкоду пересічному українцю.

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