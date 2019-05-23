В ''ДНР'' відзвітували про затримання учасника ліквідації ''Гіві'': як зазвичай ''замішано'' СБУ

В "ДНР" показали нібито причетного до ліквідації одного з ватажків терористичного угруповання Михайла Толстих "Гіві".

Дмитро Батрак на відео, поширеному "МДБ ДНР" розповідає, як його нібито затримали для перевірки на одному з КПП, а потім агент СБУ запропонував йому співпрацю в обмін на передачу інформації з окупованих територій Донбасу.

Батрак розповідає, що нібито передавав українським спецслужбам знімки конкретних будівель з окупованих територій, а також купив і передав SIM-карти мобільного оператора "Фенікс", які надалі використовувалися при організації замаху на "Гіві".

"Міністерством державної безпеки Донецької Народної Республіки" за підозрою у шпигунстві на користь українських спецслужб затриманий житель "ДНР", Батрак Дмитро Володимирович, 1979 року народження. В ході проведення перевіркових заходів встановлено, що Батрак здійснював фото-, відеозйомку адміністративних будівель Донецька, збір інформації про пересування і місця дислокації військової техніки "Народної Міліції ДНР", з метою передачі розвідувальної інформації представникам СБУ", — йдеться в описі до відео.

Повідомляється, що Батрак отримав 12 років в'язниці.

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