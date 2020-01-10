В Давос має їхати міністр економіки, а не олігархи: економіст

Економіст Ігор Гарбарук у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини про те, що президент України Володимир Зеленський відвідає всесвітній економічний форум у Давосі.

"Компанія пана Зеленського - це два олігарха. Кожен з них їде вирішувати свої справи. А я був би зацікавленим, якби разом із Зеленським їхав міністр економіки, а ще краще - прем'єр-міністр. Адже цей економічний форум спрямований на надання можливості залучити інвестиції. Я би дуже хотів, щоб це не була чергова поїздка, де одні розважаються, а інші крадуть спотривні шапочки", - заявив Гарбарук.

Він також окреслив головні цілі, які мають переслідувати президент та міністр закордонних справ від візиту в Давос.

"Пан Пристайко буде представляти Україну на тактичному рівні, і його участь там є необхідною, а от пан Зеленський є політиком, який досить швидко вчиться, і він буде знайомитись на цьому форумі із багатьма питаннями, проте ще раз зазначу, що цей форум є не політичним, а економічним", - додав експерт.

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