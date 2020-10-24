В "червоному" Харкові порушують карантин

Карина Бондаренко Відео 12:30, 24.10.2020 Оновлено: 12:59, 24.10.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Усик розповів про бажання стати священником

Батько загиблого під Зайцевим розвідника подав позов проти Зеленського

Дитина дзвонила татові й мамі, але вони не відповідали: подробиці смерті сім'ї медиків від коронавірусу в Таращі

Українці можуть після звільнення ще майже рік отримувати частину зарплати: закон

Переведення годинника 2020: коли Україна перейде на зимовий час