У Буковелі в розпал локдауну помітили величезні черги туристів

Марина Ліснічук Відео 13:23, 10.01.2021 Оновлено: 13:37, 10.01.2021
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