В будинку Петросяна знайшли відьмацькі речі

Домробітниця популярного російського коміка Євгена Петросяна Ольга заявила, що на її роботодавця навели "порчу".

Так, жінка розповіла, що знайшла в будинку артистка мішечки з могильною землею, голки, палену солому, і навіть зав'язані вузлами ляльки вуду. Відео c твердженнями Ольги опублікував Telegram-канал Mash.

Я почала знаходити мішечки з землею, підозрілі зав'язки тощо. Про все одразу ж розповіла Євгену Вагановичу. Я навіть у батюшки запитала, як мені бути з цим, адже я це все чіпаю. За себе переживала теж...Тільки потім зрозуміла, що це якась відьмацька атрибутика", — розповіла Ольга.

Також домробітниця Петросяна з упевненістю заявила, що "порчу" на Петросяна намагалася навести його колишня дружина Олена Степаненко.

"Я не хотіла з Оленою Григорівною зустрічатися віч-на-віч. Після того, що я там побачила, мені стало якось страшно", — підсумувала жінка.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!