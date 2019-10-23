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23 жовтня • оновлено в 13:20
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В ''банді Зеленського'' виявився Порошенко: російський телеканал НТВ перевершив сам себе

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Російський телеканал НТВ та його постійна вигрібна яма під назвою "Русские сенсации" перевершили самі себе: у програмі під назвою "Зеленський і його банда" говорили здебільшого про Порошенка і Кличка.

Як вони не намагались "викрти" нинішнього президента України, все одно, раз за разом, переходили на персону його попередника.Так, за версією авторів цього витвору пропагандистського мистецтва, колишній президент України Петро Порошенко виявився агентом США. Ми ж з'ясували, під дією яких речовин перебував "творчий колектив", який побачив у Порошенку секретного агента з явочною квартирою по вулиці Банковій у Києві.

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